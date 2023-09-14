ضبط 2 طن جبن فاسدة و25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 2 طن جبن فاسدة و25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وصاحب محطة وفود لبيعه الوقود فى السوق السوداء .

تعود البداية عندما تم ضبط (صاحب مصنع "بدون ترخيص" لفرم وتعبئة الجبنة - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) وعثر بداخل المصنع على (2,116 طن جبنة"مواد خام ومنتج نهائى")مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وكذا ضبط (3 "ديب فريزر"– 2 ماكينة "فرم ، لحام"– ميزان) .

كما تم ضبط (مسئول محطة وقود - كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بالتصرف فى (1463 لتر بنزين 92) من محطة الوقود محل عمله وبيعـــها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (شخصين ، مقيمان بالإسكندرية) لإدارتهما مخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، عُثر بداخله على (25,500 علبة سجائر "ماركات مختلفة") مجهولة المصدر بدون مستندات ، بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.