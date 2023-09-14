بريطانيا تطالب إيران بتقديم معلومات موثوقة حول مواقع المواد النووية

قالت الحكومة البريطانية، إن إيران تخفي معلومات عن طبيعة جزيئات يورانيوم عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموقعين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وطالبت بريطانيا إيران بأن تقدم دون تأخير معلومات موثوقة حول مواقع المواد النووية والمعدات الملوثة فيما يتعلق بموقعي بتركوز آباد وورامين.

وكان رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قال إنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضايا الخلاف بين الوكالة وطهران، منذ اتفاقية العام الماضي.

وتعد الاختلافات الرئيسية حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، والتي أزالتها طهران من مواقعها النووية المعروفة، وأيضًا ضرورة أن تفسر إيران وجود جزيئات اليورانيوم المخصبة إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة.

وأشار جروسي، في تقريره يوم الاثنين الماضي، إلى أنه يتعين على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لجزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع "ورامين"، و"تركوز آباد"، وإبلاغ الوكالة بالمواقع الإيرانية الحالية المتعلقة بالطاقة النووية، أو المعدات الملوثة باليورانيوم.