مناورة حية.. لجنة التفتيش تتابع مكافحة التلوث وإدارة الأزمات في ميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة .



جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل ، وممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة .

تأتي تلك الزيارة تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدوري على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها .



بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحي تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه كما تناول العرض بنود التفتيش الحالي .



حيث قام أعضاء اللجنة بجولات ميدانية امتدت لعدة أيام لمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة إجراءات التصرف في البضائع الرواكد والمهمل ومراجعة خطط الطوارئ وسيناريوهات تصرف المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين بها .. وكذا سلامة إجراءات المحافظة على البيئة ومراجعة خطة التخلص من المخلفات ومكافحة التلوث بالزيت ومدى تطبيقها عملياً بالميناء والمرور على مركز العمليات وإدارة الأزمات للتأكد من كفاءة الإجراءات به والمرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والأرصفة للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها .

كما تناول المرور التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار كما تم مراجعة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشحنات والبضائع للتأكد من سلامتها ، وقد اشتملت المراجعة افتراض عدد من المواقف الطارئة الفجائية لقياس مدى كفاءة التعامل معها من جميع الجهات المختصة حيث تم افتراض وقوع حريق في أحد الساحات التابعة لشركة دمياط وتداول الحاويات والبضائع وتم متابعة إجراءات التعامل معها من قبل الجهات المعنية .

من جانبه أكد اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل .

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