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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عن عقود الاستثمار.. رئيس قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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افتتح أمس الأربعاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بفندق رومانس بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة عن عقود الاستثمار.
حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة:المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.
والمستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام، رئيس قطاع غرب الدلتا أول (عضوا المجلس الأعلى للهيئة)، والمستشار عبد العال جرنة، رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

كما حضر المستشارون الأمناء العامون المساعدون المستشار دكتور فوزي شادي والمستشار دكتور محمود عرفات والمستشار وليد عناني والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

إدارة التفتيش الدورة التدريبية رئيس قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
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