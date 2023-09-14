الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يستقبل وزير الرياضة في البحرين

استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك لدى وصوله مملكة البحرين بحضور السيدة/ روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والسيد/ السفير ياسر أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، والدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والسيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع.

ورحب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالدكتور أشرف صبحي في بلده الثاني مملكة البحرين، وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، مؤكداً سموه عن بالغ تقديره لمعالي الوزير لما يقوم به من جهود كبيرة في تطوير القطاعين الشبابي والرياضي والتي تعزز من دور الشباب وتحفز على تبني مختلف المبادرات الشبابية التي تتماشى مع التطلعات الوطنية التي تخدم البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، الشكر لمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لقادة البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

وتشهد زيارة وزير الشباب والرياضة بمملكة البحرين برنامجاً كبيراً لتعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين .