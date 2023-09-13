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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات تنس الطاولة بالفوز بلقب بطولة أفريقيا

احمد محمدي
احمد محمدي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب تنس الطاولة سيدات، يعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 الفرق وحجز مقعدين للفردي.
حيث حققت فرق السيدات ذهبية بطولة افريقيا في تونس على حساب نيجيريا 3-0، كما أحرز رجال تنس الطاولة ذهبية البطولة بالفوز على نيجيريا 3-1.
جدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.
وأشار الوزير أن النجاحات والإنجازات المتتالية تأتي أيضًا بفضل الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.
ويمثل منتخب السيدات فيمثله كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.

 

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