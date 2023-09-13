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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مبادرة فرصة تسلم ٢٠٧ رأس أغنام لـ ٦٩ أسرة بمركز مطاى بالمنيا

مبادرة فرصة تسلم
مبادرة " فرصة " تسلم ٢٠٧ رأس أغنام لـ ( ٦٩ ) أسرة بمطاي
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ابع  المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، توزيع ٢٠٧ رأس أغنام على ٦٩ أسرة مستفيدة بقرى منبال و مرزوق وتوابعها  فى حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها .

جدير بالذكر، أن مبادرة ( فرصة) يعمل تحت شعار " من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .

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المنيا للأسر الأولى بالرعاية مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي مطاي محافظ المنيا
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