لأول مرة منذ يناير.. النني يشارك في تدريبات أرسنال الجماعية (صور)

شارك النجم المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة.

وغاب النني عن الملاعب منذ يناير الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ليغيب عن مباريات أرسنال من النصف الثاني من الموسم الماضي، الذي كان الجانرز ينافس خلاله على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي الذي حسم اللقب في الأمتار الأخيرة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي اللندني، فإن النني شارك في تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء في مقر تدريبات المدفعجية.

وظهر لاعب خط وسط الفراعنة، بشكل جيد خلال مران أرسنال، إذ دخل في التحامات مع زملاؤه، ما يشير بأنه جاهز للمباريات في الفترة المقبلة.

وتواجد النني في قائمة أرسنال بالموسم الجديد، وبالتالي قرر المدرب الإسباني للفريق، مايكل أرتيتا، إدراج اسم الفرعون في قائمة الجانرز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالرغم من إصابة اللاعب الطويلة التي امتدت لأكثر من 8 أشهر.

ويستعد محمد النني، رفقة أرسنال لمواجهة إيفرتون، مساء الأحد المقبل على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.