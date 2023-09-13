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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة جنوب الجيزة تتسلم التحريات حول إصابة ٥ أفراد بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ  5 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب دراجة نارية توك توك بالطريق الاقليمى، أمام مدخل مدينة العياط، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتبين من خلالها أنه أثناء سير التوك توك اختلت عجلت القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه عن مساره وانقلابه.

يذكر أن رئيس مباحث  مركز شرطة العياط، كان قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الاقليمي أمام مدخل المدينة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك انقلبت ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزى لتلقى العلاج اللازم.
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة انقلاب دراجة نارية توك توك مدينة العياط
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