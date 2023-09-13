"الأرصاد": ساعات قليلة وتخرج العاصفة دانيال من مصر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة دانيال ستبدأ في التلاشي غدا الخميس عن مصر، ثم يحدث استقرار في الأحوال الجوية، في معظم المحافظات، واختفاء الأمطار على كافة الأنحاء.

وأوضحت في مدخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن عاصفة دانيال ضربت الأراضي المصرية، ثم بدأت تتحول إلى منخفض جوي وتفقد قوتها، وبدأ المنخفض منذ أول أمس في التأثير على المناطق الحدودية في أقصي غرب البلاد بمحافظة مطروح مع أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح مثير بالرمال والأتربة.

ولفتت إلى أنه مع حركة المنخفض الجوي من الغرب إلى الشرق بدأت تقلبات الحالة الجوية تؤثر علينا بالأمس على معظم محافظات شمال البلاد، من خلال سقوط أمطار متفاوت الشدة بين متوسطة والخفيفة على معظم محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض الأماكن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، التي تعد غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.