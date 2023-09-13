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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تحث كوريا الشمالية على وقف محادثات بيع الأسلحة مع روسيا

بريطانيا
بريطانيا
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حثت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، على وقف المحادثات مع روسيا بشأن صفقات بيع السلاح المحتملة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على وقف مفاوضات السلاح مع روسيا والتقيد بالالتزامات العامة التى تعهدت بها بيونج يانج بعدم بيع أسلحة لروسيا"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وأضاف أن "الزيارة تسلط الضوء على عزلة روسيا فى العالم، وبينما يتحد العالم ضد غزو بوتين غير القانونى لأوكرانيا فقد اضطر إلى اللجوء إلى أنظمة مثل كوريا الشمالية".

يشار إلى أن الزعيم الكورى الشمالى يزور روسيا حاليا تلبية لدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهى الزيارة الخارجية الأولى له منذ قرابة أربع سنوات.

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