الأهلي يبحث عن النجمة التاسعة ويخشى العقدة الجزائرية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة غاية في القوة اليوم الجمعة، مع نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، فقد توج الفريق بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تمكنه من الانتصار على الوداد المغربي بمجموع المباراتين (3 / 2).

بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري في البطولة، بصفته بطل اتحاد كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية"، بعد التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدفين لكل فريق، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعرض للهزيمة في العودة بهدف نظيف.

شارك الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي 10 مرات سابقًا، تمكن من الظفر باللقب في 8 مناسبات مختلفة، وخسر اللقب في مناسبتين فقط.

المشاركة الأولى:

1994: الأهلي 0/ 1 الزمالك (خسارة اللقب)

المشاركة الثانية:

2002 : الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز (تحقيق اللقب)

المشاركة الثالثة:

2006 : الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح (تحقيق اللقب)

المشاركة الرابعة:

2007 : الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح (تحقيق اللقب)

المشاركة الخامسة:

2009 : الأهلي 2/ 1 الصفاقسى (تحقيق اللقب)

المشاركة السادسة:

2013 : الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى (تحقيق اللقب)

المشاركة السابعة:

2014 : الأهلي 3 /2 الصفاقسى (تحقيق اللقب)

المشاركة الثامنة:

2015 : الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح (خسارة اللقب)

المشاركة التاسعة:

2020 : الأهلي 2/ 0 نهضة بركان (تحقيق اللقب)

المشاركة العاشرة:

2021 : الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح (تحقيق اللقب)

ويعول الجهاز الفني واللاعبون على بطولة السوبر الأفريقي كثيراً من أجل التتويج بها لتكون خير افتتاح للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الأهلي في العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي لكرة القدم ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الرابطة المصرية.

وتواجه الأهلي أمام أندية الجزائري في 23 مناسبة، أمام فرق اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وشبيبة الساورة.

وواجه الأهلي مولودية الجزائر في 6 مواجهات، فاز في 2 منها وخسر 3 لقاءات وتعادل في مباراة، فيما واجه بلوزداد في مناسبتين عام 2001 حقق فيهما الانتصار.

وتقابل مع اتحاد العاصمة في 2005 وفاز عليه ذهابًا وإيابا، بالإضافة إلى مواجهة شبيبة الساورة في 2019، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل في نسختين من أبطال أفريقيا بواقع 4 مباريات، وفاز في مباراة واحدة وخسر في مثلها، وتعادل في مباراتين.

أما وفاق سطيف فيعد أكثر الفرق الجزائرية مواجهة لـ الأهلي بواقع 7 مباريات، حيث فاز الأهلي في 2 منها وتعادل في مباراة، وتلقى الخسارة في مباراتين، والخسارة كذلك في لقاءين آخرين بركلات الترجيح وذلك في أبطال أفريقيا 1976، وكأس السوبر الأفريقي 2015 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله.