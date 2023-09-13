السوبر الأفريقي.. كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل المران الأول بالسعودية

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين بفندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ويقوم الجهاز الفني بشرح العديد من الأمور الفنية قبل خوض المران الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح