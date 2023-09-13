حملات لمتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء الرئيسية والميادين في مراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها، اليوم الأربعاء، في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة منظومة النظافة العامة، ففي مركزي مطاي والمنيا نفذت الوحدات المحلية حملات لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية والتعاون مع قسم البيئة حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية وقطاع بردنوها ومنبال وتمهيد شوارع قرية جوادة بمركز مطاي. كما تم تنفيذ صيانة دورية لأعطال الكهرباء بقرية بنى أحمد الغربية وتنفيذ حملات نظافة في قرى (تله – نزلة حسين - بنى محمد سلطان - طوخ الخيل) وحى شمال وغرب ووسط مدينة المنيا، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفى مركز سمالوط، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة حالة النظافة العامة حيث تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع المركز والقرى التابعة ونقلها للأماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى (طحا الأعمدة ـ قلوصنا ـ اسطال)، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لدعم ورفع كفاءة منظومة النظافة ومراعاة البعد البيئي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.



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