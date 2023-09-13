القوات الروسية تعترض 7 صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ كروز على حوض بناء السفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، خلال الليل، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 منها، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنّ القوات الأوكرانية شنت خلال الليل، ضربة بـ10 صواريخ كروز على حوض بناء السفن في أوردزونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول وبثلاثة زوارق آلية دون طيار على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في أثناء المرور البحري.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أنّ غالبية الصواريخ تم اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي، مضيفة: «لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ كروز، ودمرت سفينة الدورية فاسيلي بيكوف جميع الزوارق غير المأهولة».