أيهما أكثر تدميرا.. تعرف على الفرق بين العاصفة والإعصار

تعتبر العواصف والأعاصير من أكثر الظواهر الجوية الشديدة التي تشد انتباه العالم، يعتبر الكثيرون أن هذين المصطلحين قريبين في المعنى ويمكن استخدامهما بشكل متبادل، ولكنهما في الواقع يشيران إلى ظواهر جوية مختلفة تمامًا.

في هذا المقال، سنسلط الضوء على الفرق بين العاصفة والإعصار ونوضح التأثيرات المدمرة التي يمكن أن تحملها كل منهما.

العاصفة

تعتبر العاصفة ظاهرة جوية تشمل هبوب رياح بسرعات مرتفعة تتجاوز سرعة الرياح العادية في المنطقة. يمكن أن تتشكل العواصف نتيجة ارتفاع الضغط الجوي في منطقة معينة وانخفاضه في منطقة أخرى، مما يؤدي إلى تدفق الهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع إلى منطقة ذات ضغط منخفض. تكون الرياح العاتية في العاصفة غالبًا مستمرة وتستمر لفترات قصيرة أو طويلة.

من تأثيرات العواصف تدمير الممتلكات، وتأثيراتها على حركة المرور والرحلات الجوية، وقد تتسبب في الفيضانات والأمطار الغزيرة. العواصف قد تكون مصحوبة أحيانًا بظواهر طبيعية أخرى مثل البرق والرعد والثلوج.

أسباب حدوث العواصف

فارق الضغط الجوي: يحدث عندما يكون هناك اختلاف في الضغط الجوي بين منطقتين. عندما ينخفض الضغط في منطقة ما، يبدأ الهواء في التدفق نحوها من المناطق المرتفعة الضغط، مما يسبب تشكيل العاصفة.

تذبذب الرياح: يمكن أن تكون العواصف نتيجة تذبذبات في اتجاه وسرعة الرياح في الغلاف الجوي.

أنواع العواصف

العواصف الرعدية: تتضمن صواعق ورعود وأمطار غزيرة. قد تكون مصحوبة برياح قوية وتساقط البرد. العواصف الثلجية: تحدث في المناطق الباردة وتتسبب في تراكم الثلوج. العواصف الرملية: تحدث في المناطق الصحراوية وتتضمن هبوب رياح تحمل الرمال والأتربة.

الإعصار

الإعصار هو نوع خاص من العواصف الشديدة والمدمرة، ويعرف أيضًا باسم الأعاصير في بعض الأماكن. يتميز الإعصار بتكوين محوري دوامي وعاصفة دوامية تتدور حوله، ويتميز برياح عاتية بسرعات شديدة تتجاوز سرعة الرياح في العواصف العادية بكثير. يتشكل الإعصار عادة فوق المياه الدافئة في المحيطات الاستوائية.

يبدأ تكوين الإعصار عندما يتم تسخين سطح المياه وتبخر الماء منه، مما يؤدي إلى صعود الهواء الدافئ وتشكيل منخفض جوي مركزي. يصاحب الإعصار عادة أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح عاتية. يمكن أن تكون تأثيراته مدمرة بشكل كبير، حيث يمكن أن يتسبب في تدمير المباني والهياكل وفيضانات وفقدان الأرواح. الإعصارات تشمل فئات مختلفة تبدأ من الفئة الأولى (الأضعف) إلى الفئة الخامسة (الأقوى).

أسباب حدوث الأعاصير

مياه البحر الدافئة: يتشكل الإعصار فوق مياه البحر الدافئة حيث يساعد ارتفاع حرارة سطح المياه على زيادة الطاقة الحرارية والرطوبة في الهواء.

التذبذبات الجوية: تؤثر التذبذبات والاختلافات في الغلاف الجوي على تكوين الأعاصير.

أنواع الأعاصير