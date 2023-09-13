قصور الثقافة تناقش "قيمة الوطن" ضمن برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، الذي تنظمه الهيئة برئاسة عمرو البسيوني، حرصا على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا.

بدأت الفعاليات بندوة بعنوان "دور الأسرة فى تعزيز قيم المواطنة لدى الأبناء" تحدث خلالها الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي الأدب وعضو اتحاد كتاب مصر، عن مفهوم المواطنة وأهم حقوق المواطن وما عليه من واجبات أهمها حب الوطن والعمل على رفعته.

من جانبها، أشارت الكاتبة انتصار شاهين، إلى دور الأسرة في ترسيخ قيم المواطنة لدى الأبناء، موضحة أن ذلك يأتي من خلال تعريفهم بالأحداث التاريخية والإنجازات الوطنية، لإدراك قيمة الوطن الذي يعيشون فيه في أمن وأمان.

كما أقيمت ورشة أشغال يدوية ضمن نشاط نادي المرأة تدريب حنان عبدالتواب وإيمان أسعد، تلاها لقاء حول قضية التنمر وعرض لنادي سينما الطفل إشراف إخلاص طه.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، تم تقديم مسرح عرائس بعنوان "أحلام طقطق" أداء محمود ياسين، هبة موسى، محمد سمير، ياسر فؤاد ومحمود مهدى، إخراج محمد حسن.

أعقبه فقرة غنائية تقديم أسامة طه ومحمود مهدي، بينما واصل معرض الكتاب المقام على هامش الفعاليات، استقبال رواده للحصول على آخر إصدارات هيئة قصور الثقافة وكتب النشر الإقليمي بأسعار مخفضة.

برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، يأتي بالتعاون مع إدارة أبو قرقاص التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة.

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