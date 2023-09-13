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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم كوريا الشمالية لبوتين: سنقاتل معا في الحرب المقدسة

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
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أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، أنه سيقاتل مع روسيا ضد الإمبريالية، مشيرا إلى أن موسكو تخوض حربا مقدسة.

قال كيم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد صعدت روسيا إلى معركة مقدسة لحماية سيادتها وأمنها ضد قوات الهيمنة"، مضيفا: "سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية بكل إمكاناتنا وسنكون معا في الكفاح ضد الإمبريالية".

وجاء ذلك خلال لقاء الزعيمان في أحدث منشأة إطلاق فضائي في روسيا، اليوم الأربعاء، حيث تبادلوا التحيات الافتتاحية أمام وسائل الإعلام.

وتابع: "نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع روسيا"، مضيفا: "سنناقش مع الرئيس بوتين التعاون الاقتصادي بين البلدين".

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون روسيا الإمبريالية
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