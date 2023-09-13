تعرف على الجوائز المالية لكأس السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الجوائز المالية لكأس السوبر الأفريقي التي تجمع بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا لمواجهة اتحاد العاصمة، المتوج بكأس الكونفدرالية، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مجموع جوائز بطولة السوبر الأفريقي والتي تصل إلى 350 ألف دولار، مقسمة على البطل والوصيف.

ويحصل الفريق المتوج باللقب على 200 ألف دولار ما يعادل 6 ملايين جنيه مصري، بينما سيتقاضى الوصيف 150 ألف دولار.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح