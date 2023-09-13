قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.. تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ 8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح