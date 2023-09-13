المتهم بقتل مالك محل هواتف محمولة في الطالبية يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بقتل مالك محل هواتف محمولة بنطاق قسم شرطة الطالبية، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر. بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).. وبمواجهة المتهم اعترف امام اللواء محمد الشروقاي مديرالإدراة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.