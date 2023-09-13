مقتل سائق على يد عاطل بشبين القناطر

لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب شخصان آخران على يد عاطل في شبين القناطر، حيث قام بطعنهم بالسكين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا بقيام عاطل بقتل وإصابة ٣ أشخاص.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فانتقل مقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث المركز والنقيب محمد مجدي معاون أول المباحث .

وتوصلت التحريات أن المتهم عاطل قام بطعن سائق توك توك حتى الموت بسبب قيامه بمحاولة سرقة التوك توك من المجنى عليه الأول سائق توك توك وعندما قاومه قام المتهم بطعنه حتى الموت وأصيب شخصان آخران وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.