موسكو: نأمل في فتح ممر لاتشين قريبًا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء عن أمل روسيا في أن يتم قريبا فتح ممر لاتشين قريبا حتى تبدأ ناجورنو قره باغ في تلقي المساعدات الإنسانية المنتظمة.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان وضعوا خطة بشأن الفتح المتزامن لطريقي لاتشين وأغدام خلال اجتماعهم في 25 يوليو الماضي في موسكو.

وأضافت "أننا نتوقع، في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه سابقا، أن يتم فتح ممر لاتشين قريبا، بالتوازي مع طريق أغدام، وسيبدأ تسليم المساعدات الإنسانية عبر كلا الطريقين، بانتظام ودون عوائق". وأكدت زاخاروفا أن موسكو تتخذ خطوات متتالية تهدف إلى حل الوضع الإنساني المعقد في ناجورنو قره باغ.

واختتمت تصريحها بالقول "نأمل أن يستقر الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ بهذه الطريقة وأن تتم استعادة الحياة الطبيعية للسكان المحليين. وهذا بدوره سيخلق الشروط المسبقة لبدء حوار بين باكو وستيباناكيرت واستعادة لعمل على تنفيذ المجموعة الكاملة من الاتفاقيات الثلاثية، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في 2020-2022 بشأن تطبيع العلاقات الأرمينية الأذرية".

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.