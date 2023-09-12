جامعة الطفل في ضيافة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس

استقبلت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس وفود جامعة الطفل، وذلك بحضور نهى دنيا عميدة الكلية، ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في كلمتها رحبت نهى دنيا بالأطفال ومنسق جامعة الطفل وفريقها، وأثنت على مجهوداتهم المبذولة مع الاطفال، ودعت عميدة الكلية الأطفال إلى تطبيق ما سوف يدرسونه ويرونه اليوم وأن يكونوا سفراء صغار لحماية بيئتهم، موضحة لهم بشكل مبسط المشكلات البيئة مثل ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحرارى وتغير المناخ وأن لهم دور ملموس وهام مستقبلا فى حماية بيئتهم.

كما أوضحت لهم الفعاليات وورش العمل التى سيشهدونها على مدار اليوم بالكلية.

وشكرت نهى الرافعى الكلية برئاسة نهى دنيا لاستقبالها للاطفال، مؤكدة على أهمية أن يكون الأطفال على دراية بالتغيرات المناخية وآثارها باعتبارهم شباب المستقبل والذين سيكونوا سفراء صغار للحفاظ على البيئة، مشيدة بالدور الكبير الذي يبذله فريق إدارة المنح والمشروعات في الإدارة والإشراف والحرص على سلامة الأطفال طوال فترة الفعاليات في كل الكليات.

وأوضحت ريهام رفعت وكيل الكلية للأطفال أن كلية الدراسات البيئية معنية بالبيئة وأكدت لهم من خلال مناقشة بسيطة أهمية البيئة والحفاظ عليها، وشرحت لهم مفهوم الالعاب البيئية وهى تعد من أهم الوسائل التعليميه التى يستخدمها المعلم أثناء عملية التعليم والتعلم لما تتميز به من فوائد تربوية وقدرة على تنمية مهارات الحفاظ على البيئة.

كما ساعدتهم فى اكتشاف السلوكيات الخاطئة فى بعض الصور والتى تؤثر بالسلب على بيئتهم، كذلك تم توزيع حقيبة بها ألعاب بيئية على الأطفال وتم شرح طريقة اللعب بها لتحقيق اقصى استفادة لهم.

كما شهد اليوم عددًا من الفاعليات المختلفة ومجموعة من ورش العمل التي تناولت عدة مجالات منها "البصمة الكربونية" و"إعادة التدوير".

وتم عقد ورشة عمل عن الطاقة ادارتها مع الاطفال هاجر نوار، أيضا تم تدريب الأطفال على وحدة التحول للأخضر، تحت إشراف كل من هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر،،م. مصطفى كفافى، م. كمال على.

وفي نهاية اليوم تسلم الاطفال شهادات سفراء المناخ الصغير كما تم توزيع شهادات تقدير على فريق التنسيق الكلية وعلى فريق إدارة المنح والمشروعات.