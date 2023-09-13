انتخابات الزمالك.. «هادئة» على منصب الرئيس و«مشتعلة» على النائب وأمين الصندوق

تراجع اللجنة التي تدير الزمالك حاليًا برئاسة عماد البناني طلبات المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الزمالك، وذلك بعدما أغلق باب تلقى أوراق المرشحين فى السادسة من مساء الأحد الماضي.

وظهرت معالم الانتخابات المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر، والمنافسة أصبحت واضحة على كل المناصب، ففي منصب الرئيس يغرد حسين لبيب في الصدارة بشعبية وحب كبير من الجمعية العمومية للزمالك، وليس أمامه منافسين أقوياء ولهم أرضية داخل الجمعية العمومية، حيث تعد أسهم عمر هريدى وفاروق جعفر منخفضة أمام حسين لبيب كونه يمتلك خبرات إدارية كبيرة فى خوض الانتخابات.

وفى منصب النائب هناك معركة نارية بين هانى العتال الذى يخوض الانتخابات مستقلا، وهشام نصر الذى يخوض الانتخابات على قائمة حسين لبيب، والكفة بين الثنائي متساوية وستكون النتيجة معلقة حتى إعلانها.

وفى أمين الصندوق هناك منافسة قوية أيضًا بين حسام المندوه من قائمة حسين لبيب، وخالد لطيف المستقل والذى لديه خبرات أيضا من خوض الانتخابات سواء فى اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

وفى العضوية فوق وتحت السن، فإن المؤشرات حتى الآن تتجه إلى قائمة حسين لبيب والتى تضم، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد ومحمد طارق ونيرة الأحمر عمرو أدهم ورامي نصوحي وأحمد خالد، وهناك بعض الأسماء التى تخوض الانتخابات على العضوية ولهم شعبية أيضا، مثل عبدالله جورج، وهشام يكن، والحسيني سمير.