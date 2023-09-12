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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

«القاهرة» يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكافة فروع البنك

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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أعلن بنك القاهرة عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة في مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل لضمان مستوي الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.

شهدت فعاليات الإفتتاح حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة واللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن، ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديري الأمن بالقطاع المصرفي وعدد من ممثلي الشركات والمصنعين، وقد قامت أحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.

وخلال فعاليات الإفتتاح، قال طارق فايد إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجاً للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسي بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الإتصالات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن افتتاح الوحدة يأتى في إطار تطبيق المحددات الملزمة في وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزي المصري.

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