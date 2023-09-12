اليوم.. ذكرى وفاة القديس فرنسيس تشوي كيونغ هوان

تحي الكنيسه الكاثوليكيه اليوم ذكري وفاه القديس فرنسيس تشوي كيونغ هوان معلم التعليم المسيحي والشهيد.

ولد فرانسيس تشو كيونج هوان في عام 1804 في بلدة تاراكول، في منطقة هونغجوجون، في مقاطعة تشانج تشيونج، في كوريا الجنوبية الحالية،وكان جده تشو هان إيل، أول عضو في من عائلته العديدة والمزدهرة نال سر العماد المقدس في عام 1787م.

نظرًا لغياب كاهن لسنوات عديدة، كان الكاثوليك المحليون كاثوليكيًا بالاسم فقط، فدخلت طقوس غير مسيحية وخرافات كثيرة . ولأنه لم يعد قادرًا على احتمال هذا الوضع أكثر من ذلك، حث فرانسيس إخوته على مغادرة قريتهم الأصلية والانتقال معهم إلى العاصمة سيول.

ولإسباب غير معروفة خسر فرانسيس الكثير من ممتلكاته. وبدون السعي للانتقام، انتقل هو وعائلته مرة أخرى إلى قرية على جبل سوري بالقرب من كواتشون بمقاطعة كيونغي. قام بإزالة الغابات في المنطقة حتى تتمكن العائلات الكاثوليكية الهاربة الأخرى من بناء منازلها الخاصة وبدأت العائلات في زراعة التبغ.

زاد عدد العائلات: من ثلاث أو أربع أسر، وصل إلى ما يقرب من عشرين عائلة. فكان فرانسيس كل مساء يجمع المؤمنين في منزله ويبدا في شرح العقيدة المسيحية. وسرعان ما بدأ الناس يتوافدون من أماكن بعيدة، منجذبين إلى المهارة الخطابية التي استخدمها في تفسير وشرح الإنجيل المقدس. لم يكن متعلمًا جدًا، لكنه كانت لديه محبة كبيرة لله ولتعاليم الكنيسة من خلال قراءة النصوص الروحية والتأمل فيها.

سواء كان في العمل أو في المنزل أوفي الحقول أو في الشارع، كان يعيش في اتحاد دائم مع الله. في عام 1836، عندما كان فرانسيس في الحادية والثلاثين من عمره، وصل الأب بيير موبان، من جمعية الإرساليات الأجنبية في باريس، إلى كوريا. وإدراكًا منه للصعوبة التي يواجهها الكهنة الأجانب في الدخول والإقامة في ذلك البلد، قرر إرسال الشباب الكوريين الذين يشعرون بالدعوة الى الكهنوت إلى الخارج. كان الابن الأكبر لفرانسيس وزوجته ماريا وون كوي-إيم، توماس يانغ إيوب،

يتمتع بذكاء كبير لذلك، أرسل الأب موبانت في طلب الزوجين وطلب موافقتهما على السماح له بالمغادرة إلى ماكاو. فخاطب توماس والده قائلاً :" شكرًا لك يا أبي وياأمي. هذه ليست إرادتنا، بل دعوة الله لنا، فأجابوا: "لم يكن لدينا أي فكرة عن أن مثل هذه البركة والسعادة ستأتي إلى منزلنا".فإن قرارهم كان يتطلب شجاعة كبيرة وأعظم من تلك التي يظهرها الآباء عادة عندما يوافقون على دعوة أبنائهم.

ففي الواقع، بسبب تأثير الكونفوشيوسية، كان الكوريون يميلون إلى عدم إرسال أطفالهم للعيش في أماكن بعيدة، ولا حتى مع الإخوة الأكبر سنا أو القُصَّر. في عام 1839، تم تعيين فرانسيس رسميًا كمدرس للتعليم المسيحي، في الوقت الذي تفاقم فيه الاضطهاد ضد الكاثوليك: تم القبض على العديد منهم وأجبروا على الموت إما من الجوع أو المعاناة. ولذلك قام بتنظيم مجموعة وبدأ السفر لمساعدة السجناء الكاثوليك والفقراء ز وكان مسئولاً عن دفن جثث الشهداء.

وعندما عاد إلى منزله أثار احتمال الاستشهاد أمام عائلته. قام بجمع كل الأشياء الدينية التي كانت لديه في المنزل ودفنها لكي لا يتم تدنيسها، باستثناء نصوص التعليم المسيحي.

في ليلة 31 يوليو 1839، وصلت قوة الشرطة من هانيانغ إلى القرية الواقعة على جبل سوري. لقد حاصروا منزل فرانشيسكو ودمروا بوابة المدخل بالصراخ والشتائم. ومع ذلك، رحب فرانسيس بهم كما لو كانوا ضيوفاً طال انتظارهم: فدعاهم إلى الراحة حتى الفجر وقدم لهم النبيذ والأرز. وقد قبل الجنود، الذين اندهشوا من هذا الموقف، العرض، مقتنعين بأنه لن يكون هناك خطر الهروب.

انتهز فرانسيس الفرصة: فتجول في القرية ودعا السكانإلى تسليم أنفسهم للشرطة ومواجهة الاستشهاد. وقال لأولاده إنه بدلاً من المعاناة من الجوع في المنزل، سيكون من الأفضل أن نموت في السجن شهداء للإيمان. في الفجر، قدم وجبة الإفطار للجنود، حتى أنه قام بتغيير ملابس أحدهم التي كانت متسخة .

في هذه الأثناء، تم استجواب القرويين واحدًا تلو الآخر إذا كانوا كاثوليكيين ، الذي كان ينكر كان يتم إطلاق سراحه. وفي الصباح الباكر، نُقل حوالي أربعين شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إلى سيول. وعلى رأس المجموعة كان فرنسيس الذي شجع رفاقه على التأمل في آلام يسوع على الصليب وأضاف أن ملاكًا بمسطرة ذهبية يقيس خطواتهم. كان الوقت في ذروة الصيف، لذا كان المشي صعبًا جدًا بسبب الحرارة، خاصة بالنسبة للضعفاء. وكان من بين المارة أشخاص أهانوا أعضاء ذلك الموكب، وآخرون شعروا بالأسف عليهم.وعند وصولهم إلى البوابة الجنوبية الكبرى، سمع فرانسيس صرخات البعض من الناس :" أيها الشرير ! مت إذا أردت، ولكن لماذا تترك هؤلاء الأطفال الأبرياء يموتون معك؟”.في صباح اليوم التالي بدأت الاستجوابات. فقال القاضي لفرانسيس: إذا أردت أن تؤمن، فافعل ذلك بنفسك. لا تخدع هؤلاء الأشخاص الآخرين." أجاب فرانسيس: "من لا يؤمن بالكنيسة الكاثوليكية يذهب إلى الجحيم".

فغضب القاضي فأمر بتعذيبه حتى يتراجع عن معتقداته. لقد تحمل معلم التعليم المسيحي الضرب: لقد أصيب في كل مكان، لدرجة أن عظامه كانت مهشمة، لكنه لم يستسلم. فبدا البعض يترجع عن إيمانه أمام هذه العذابات ، فبقي ثلاثة فقط هم فرانسيس وزوجته ماريا واحدي أقاربهم تدعي إمرينزيا. فحزن فرنسيس كثيراً أمام هذا التراجع عن الإيمان.

وبمجرد أن علم القضاة برحيل ابنه توماس للدراسات اللاهوتية في ماكاو، زادوا من الضغط عليه: فقد ضربوه بشدة حتى أنهم خلعوا عظام ذراعيه وساقيه. ومع ذلك، كان ثابتًا دائمًا: “يمكنك أن تجعلني أتوقف عن الأكل، لكنك لن تجعلني أنكر الله أبدًا” و”كيف تجرؤ على أن تطلب مني خيانة الكنيسة! تعتبر الخيانة الزوجية بين الناس خطيئة كبيرة . فكم بالحري الكفر بالله".وبحسب بعض الشهود، خلال الشهرين اللذين قضاهما فرانسيس في السجن، لم يمر يوم واحد تقريبًا دون أن يتعرض للتعذيب.

لقد كان جسده كله مملوء بالدماء : فجلد ثلاثمائة وأربعين مرة، وضُرب بشراشة على ساقيه مائة وعشر مرات. وعلى الرغم من كل شيء، لم يتوقف أبدًا عن الصلاة والتبشير بالإنجيل لمن حوله: في وسط آلامه، في كل مرة يُطلب منه شرح العقيدة، كان فرنسيس يفعل ذلك بفرح. وفي أحد الأيام، ولزيادة المعاناة إلى المعاناة، ربطه رئيس الشرطة بلص، فسخر منه وضرب جراحه. لكن فرانسيس لم ينطق حتى بكلمة واحدة، لدرجة أن اللص استسلم وصرخ: "إذا كان أي شخص سيؤمن بالكنيسة الكاثوليكية، فعليه أن يتصرف مثله".

وفي مناسبة أخرى، حاول السجانون إرغامه على ارتداء تاج الأسقف لوران إمبرت، الذي كان سجينًا أيضًا. رداً على ذلك، انحنى فرانسيس، معلناً أنه ينحني للصليب ويظهر احتراماً عميقاً للأوامر المقدسة.

في 11 سبتمبر، أُحيل فرانشيسكو إلى المحكمة مرة أخرى وتم توجيه خمسين ضربة إليه، لكنها كانت الآن المرة الأخيرة. وعندما عاد إلى قلايته، وهو يعلم أنه على وشك الموت، قال لرفاقه: «كنت أرجو أن أشهد للإيمان بالموت بالسيف. لكن مشيئة الله أن أموت في السجن". وبعد ساعات قليلة من الليل، لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان عمره خمسة وثلاثين سنة. زوجته، بعد أن مات أحد أبنائها بين ذراعيها، وافقت على الردة، لكنها سرعان ما ندمت على ذلك. تم قطع رأسها في تانغكوجاي في 29 ديسمبر 1839، عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين. من ناحية أخرى، رُسم ابنه توماس كاهنًا في عام 1849، وبعد عودته إلى كوريا، ذهب للتبشير في القرى النائية. لقد كتب العديد من الأعمال عن العادات والتقاليد الكورية، وكذلك عن شهود الإيمان في البلاد، مما أكسبه لقب "الشهيد المتعرق".وبالعودة إلى فرنسيس، اتحدت قضيته مع قضية الشهداء الكوريين الآخرين، ومن بينهم الأسقف إمبرت والأب موبانت. وقد تمت الموافقة على موتهم الفعلي بسبب الدفاع عن الإيمان بموجب مرسوم مؤرخ في 9 مايو 1925، والذي مهد الطريق لتطويبهم، الذي تم الاحتفال به في 5 يوليو 1925م على يدي البابا بيوس الحادي عشر . وانضمت المجموعة التي كانوا جزءًا منها إلى مجموعة الشهداء الكوريين الآخرين، ليصبح المجموع مائة واثنين. تم تقديسهم جميعًا معًا من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 6 مايو 1984، في ساحة يويدو في سيول، كجزء من رحلته الرسولية إلى كوريا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وتايلاند.

أسمائهم هي: القديسان :سمعان بيرنو، أنتوني ديفيلوي، لورنزو إمبرت،أساقفة ؛ جيوستو رانفر دي بريتنيير، لودوفيكو بوليو، بيترو إنريكو دوري، بيترو موبان، جياكومو تشاستان، بيترو أومايتر، مارتينو لوكا هوين، الكهنة؛ جيوفاني يي يون إيل، أندريا تشونغ هوا غيونغ، ستيفانو مين كوك كا، باولو هو هيوب، أغوستينو باك تشونغ وون، بيترو هونغ بيونغ جو، باولو هونغ يونغ جو، جوزيبي تشانغ تشو جي، توماسو سون تشاسون، لوكا هوانج سوك تو، داميانو نام ميونج هيوج، فرانشيسكو تشو كيونج هوان، كارلو هيون سونج مون، لورنزو هان آي هيونج، بيترو نام كيونج مون، أجوستينو يو تشين جيل، بيترو يي هو يونج، بيترو سون سون جي، بينيديتا هيون كيونغ نيون، بيترو تشوي تشانج هاب، معلمو التعليم المسيحي؛ أجاتا يي، ماريا يي إن دوج، باربرا يي، ماريا وون كوي-إيم، تيريزا كيم إيم-آي، كولومبا كيم هيو-إيم، مادالينا تشو، إليزابيتا تشونغ تشونغ هاي، العذارى؛ تيريزا كيم، باربرا كيم، سوزانا يو سور إيم، أجاتا يي كان نان، مادالينا باك بونج سون، بيربيتوا هونغ كوم جو، كاترينا يي، سيسيليا يو سو سا، باربرا تشو تشونغ آي، مادالينا هان يونغ آي الأرامل. مادالينا سون سو بيوج، أجاتا يي كيونج آي، أجاتا كوون تشين آي، جيوفاني يي مون يو، باربرا تشوي يونج آي، بيترو يو تشونغ نيول، جيوفاني باتيستا نام تشونغ سام، جيوفاني باتيستا تشون تشانغون،

بيترو تشو هيونغ، ماركو تشونغ أوي باي، أليسيو يو سي يونغ، أنطونيو كيم سونغو، بروتاسيو تشونغ كوك بو، أغوستينو يي كوانغ هون، أجاتا كيم آ جي، مادالينا كيم أو بي، باربرا هان إيه- جي، آنا باك آجي، أجاتا يي سو سا، لوسيا باك هوي سون، بيترو كوون تو جين، جوزيبي تشانغ سونغ جيب، مادالينا يي يونغ هوي، تيريزا يي ماي إيم، مارتا كيم سونغ إيم، لوسيا كيم، روزا كيم، آنا كيم تشانغ غوم، جيوفاني باتيستا يي كوانغ نيول، جيوفاني باك هو جاي، ماريا باك كون آ جي هوي سون، باربرا كوون هوي، باربرا يي تشونغ هوي، ماريا يي يون -هوي، أغنيسي كيم هيو جو، كاترينا تشونغ تشوريوم، جوزيبي إم تشي بايج، سيباستيانو نام إي جوان، إجنازيو كيم تشي جون، كارلو تشو شين تشول، جوليتا كيم، أجاتا تشون كيونج- هيوب، مادالينا هو كي إيم، لوسيا كيم، بيتر يو تايتشول، بيتر تشو هوا سو، بيتر يي نيونج سو، بارثولوميو تشونغ مونهو، جوزيف بيتر هان تشاي كوون، بيتر تشونغ وون جي، جوزيف تشو يون- أملك.