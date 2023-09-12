الروم الأرثوذكس يحيون ذكرى قطع رأس القديس يوحنا المعمدان

يُحيي الروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، ذكرى قطع رأس القديس يوحنا المعمدان، حيث أقامت البطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية قداساً إلالهي بمناسبة هذا الحدث، في الدير القديم المُكرس على اسم القديس السابق الذي يقع في وسط الحي المسيحي جنوب غرب البطريركية.

أقيمت خدمة صلاة الغروب عشية وخدمة القداس الإلهي صباحاً ترأسها متروبوليت ذيقيصارية كيريوس بينيذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم، يشاركه قدس الأرشمندريت بوليكاربوس مساعد الوكيل البطريركي, قدس الأرشمندريت كلافذيوس, قدس الأرشمندريت أمفلوخيوس, قدس الأرشمندريت ميلاتيوس, آباء الرعية الأورثوذكسية في البلدة القديمة، وآباء من كنائس أخرى، بحضور مصلين من البلدة القديمة وحجاج من خارج البلاد.

وأعد الرئيس الروحي ومُرمم الدير الأرشمندريت بارثيلماو ضيافة لمتروبوليت ذيقيصارية وللآباء والمصلين.

وفي تذكار قطع رأس القديس يوحنا المعمدان، تم أيضًا الاحتفال بالقداس الإلهي في المكان الذي حدث فيه هذا الحدث الرهيب، في سبسطية بالسامرة حيث ترأس الخدمة الرئيس الروحي لدير بئر يعقوب قدس الأرشمندريت يوستينوس يشاركه الرئيس الروحي في رافيدا قدس الأرشمندريت ليونتيوس, قدس الأب توما كاهن رعية الزبابده, وقدس الأب أثاناسيوس من مطرانية إيفيا من اليونان.



