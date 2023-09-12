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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الفريق البرهان يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الفيضانات

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الدكتور محمد المنفي، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من شمال شرق البلاد، سائلًا الله تعالى أن يتقبل شهداء الكارثة في عليين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان أعرب، في برقيته، عن أسفه الشديد، لما خلفته هذه الكارثة من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة، مضيفا "أتقدم لكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب السوداني بصادق التعازي والمواساة"، داعيًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وسائر الشعب الليبي الشقيق الصبر والسلوان.
 

مجلس السيادة الانتقالي بالسودان المجلس الرئاسي الليبي
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