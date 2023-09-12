بالفيديو.. زوجة حفيد سيد درويش: نمتلك أسطوانات نادرة لفنان الشعب

قالت سوزان مهدي، زوجة حفيد الفنان الراحل سيد درويش، إن سيد درويش كان يعيش في محافظة الإسكندرية، وعندما سمعه الشيخ سلامة حجازي نصحه بالسفر إلى القاهرة لأن فيها مسارح كبيرة، موضحةً: "قاله مستقبل الموسيقى في إيدك".

وأضافت "مهدي" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "أن سيد درويش سمع كلام أستاذه الشيخ سلامة حجازي وعاش في شبرا مع زوجته وأسرتها واشترى البيت وتعاون مع أولاد عكاشة ومنيرة المهدية وبيرم التونسي وبديع خيري ونجيب الريحاني وعلي الكسار وجورج أبيض وكتب كل روايته في هذا البيت بجزيرة بدران في منطقة شبرا".

وتابعت: "عاش قرابة 11 سنة في هذا البيت، ولدينا في هذا البيت الجرامافون الخاص به ودولاب الأسطوانات الذي كان يمتلكه والنوت الأصلية بخط يده و26 أوبريت روايات كاملة ومحققة وأسطوانات نادرة وسرير، ولم نغير الحائط أو البلاط حتى الآن، لكن ستتم عمليات الترميم قريبا حتى نحافظ على المنزل، وقمنا من قبل بأعمال ترميم مرتبطة بالمياه والسباكة والواجهة الخارجية سيتم ترميمها".