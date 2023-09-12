الكرملين: اتصالات بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني قبل نهاية العام

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن هناك خططا لعقد اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج في غضون أشهر قليلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريحات صحفية، إن الرئيس الروسي سيجري محادثة مع نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشانج قوه تشينج على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، وأوضح: "(هذه) فرصة أخرى لضبط المواقف، بما في ذلك في سياق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى المخطط لها قبل نهاية العام الجاري".

وأفيد في وقت سابق، بأن بوتين ينوي المشاركة في منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في الصين في أكتوبر من العام الحالي.