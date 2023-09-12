إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا

أعلنت جمهورية مصر العربية الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

