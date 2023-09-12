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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في ليبيا
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أعلنت جمهورية مصر العربية الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.
 

إعلان الحداد ثلاثة أيام المغرب ليبيا مصر
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