قيادات جماعة الإخوان تنفي فيديوهات مفبركة عن مراكز الإصلاح

انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات مفبركة عن التعذيب في مراكز الإصلاح وزعموا منع النزلاء من الرعاية الصحية.

وقد نفي مصدر أمني تلك الشائعات وأكد أن ذلك يأتي في إطار تحريض الرأي العام.

فيما أكد القيادي الإخواني محمد سلطان عدم صحة تلك الفيديوهات بالإضافة إلى محامي محمود عزت الذي أكد أن الفيديو غير صحيح.

وصرح مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى إنها خاصة بهم، وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام، ويؤكد المصدر أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة فى القضايا المتهمين فيها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها.