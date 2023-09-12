الخارجية الروسية: الغرب شن أكثر من 170 ألف هجوم سيبراني لتعطيل الانتخابات

قال سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، جينادي أسكالدوفيتش، إن الغرب شن أكثر من 170 ألف هجوم إلكتروني لتعطيل الانتخابات العامة الجارية في روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح أسكالدوفيتش: " كان هنالك أكثر من 170 ألف هجوم سيبراني من جانب الدول الغربية وأقمارها الصناعية لتعطيل الحملة الانتخابية في روسيا، فعلى سبيل المثال شهدت بوابة لجنة الانتخابات المركزية الروسية نحو 175 ألف هجوم إلكتروني خلال الانتخابات في الفترة ما بين الـ 8-10 من سبتمبر الجاري فقط".

وأشار السفير إلى أن السبب الكامن وراء هذه الهجمات هو انزعاج الغرب واستياؤه الشديد من نجاحات الحكومة الروسية.

وفتحت مراكز الاقتراع الروسية أبوابها أمام الناخبين يوم الجمعة الماضي ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

وفي المجموع، جرى هذا العام في إطار ما يسمى "يوم التصويت الموحد" أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية، حيث تشهد 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو، فيما تجرى في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية.

كما تجرى هناك أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في أربع دوائر انتخابية فردية.