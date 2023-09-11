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الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا  في عدد البوابة.. درنة مدينة منكوبة.. 150 قتيلا في ليبيا بسبب الإعصار دانيال

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 12 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف فى "الضفة الأخرى" خطة الإخوان الخبيثة للعودة من جديد
11 سبتمبر.. واشنطن تحيي ذكرى الحدث الأبشع في تاريخ البلاد بعد 22 عاما
تصعيد في بحر الصين.. تايوان ترصد 33 طائرة و9 سفن صينية حول أجواء الجزيرة
شراكة استراتيجية.. بايدن من فيتنام: لا عزل ولا احتواء ولا حرب باردة مع "بكين"
درنة مدينة منكوبة.. 150 قتيلا في ليبيا بسبب الإعصار دانيال
.. ومصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع طرابلس في مواجهة الكارثة
تعبئة وطوارئ.. سباق مع الزمن للعثور على ناجين والمغرب يستجيب لعروض المساعدة

الاخوان 11 سبتمبر الصين ليبيا
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