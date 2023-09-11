اقرأ غدا  في عدد البوابة.. درنة مدينة منكوبة.. 150 قتيلا في ليبيا بسبب الإعصار دانيال

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 12 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف فى "الضفة الأخرى" خطة الإخوان الخبيثة للعودة من جديد

11 سبتمبر.. واشنطن تحيي ذكرى الحدث الأبشع في تاريخ البلاد بعد 22 عاما

تصعيد في بحر الصين.. تايوان ترصد 33 طائرة و9 سفن صينية حول أجواء الجزيرة

شراكة استراتيجية.. بايدن من فيتنام: لا عزل ولا احتواء ولا حرب باردة مع "بكين"

درنة مدينة منكوبة.. 150 قتيلا في ليبيا بسبب الإعصار دانيال

.. ومصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع طرابلس في مواجهة الكارثة

تعبئة وطوارئ.. سباق مع الزمن للعثور على ناجين والمغرب يستجيب لعروض المساعدة