وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني لتنس الطاولة

تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، للاطمئنان علي البعثة المصرية واللاعبين المشاركين بالبطولة الافريقية لتنس الطاولة للكبار والمؤهلة لاولمبياد باريس 2024.

وفي حديثه مع اللاعبين اعرب وزير الرياضة عن فخره باللاعبين المصريين وتقديم الدعم الكامل لهم من اجل تحقيق افضل الانجازات في تاريخ تنس الطاولة المصرية مؤكدا علي دعمه لكل للابطال الرياضيين خلال مشوار التاهل لاولمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر ان منافسات الفرق رجال وسيدات انطلقت صباح اليوم، ويمثل المنتخب المصري في الرجال ( عمر عصر - محمد البيلي - خالد عصر - احمد صالح - يوسف عبدالعزيز - محمد شومان )

والسيدات ( هنا جوده - دينا مشرف - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - مروة الهضيبي - اميرة يسري ).

ومن المتوقع ان يصل منتخبي الرجال والسيدات للمباريات النهائية يوم الاربعاء القادم وفي حال الفوز ستمنح البعثة المصرية المشاركة باولمبياد باريس ٢٠٢٤ مقاعد مؤهلة لرياضة تنس الطاولة في منافسات الفرق والفردي .