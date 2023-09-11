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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 17 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين الي مستشفى التأمين الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام مساكن الميمنة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 17 مواطنا وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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