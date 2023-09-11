اليمن يختار "المرهقون" لتمثيله على الأوسكار

اختارت اليمن فيلم “المرهقون” للمخرج عمرو جمال، لتمثيلها بالقائمة الطويلة لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي لنسخة عام 2024.

تم اختيار "المرهقون" من قبل لجنة شكلتها وزارة الثقافة اليمنية؛ ويعد هذا هو الفيلم الثاني الذي يخرجه جمال ويصل للقائمة الطويلة لجوائز الأوسكار، بعد فيلمه الكوميدي الرومانسي “10 أيام قبل الزفاف” إنتاج 2018.

وقالت اللجنة في بيانها: “إن الفيلم يستجيب لجميع معايير الأهلية، التي تشترطها أكاديمية الأوسكار للترشح، وهو أيضا إنتاج اليمن السينمائي الوحيد هذا العام”.

تدور أحداث فيلم "المرهقون" حول زوجين، إسراء وأحمد، يبذلان قصارى جهدهما لتوفير حياة طبيعية وتعليم لأطفالهما الثلاثة الصغار، وعندما يكتشفان أن إسراء حامل مرة أخرى، يتعين عليهما اتخاذ قرارات صعبة، إذ تبدأ التفكير في إجهاض نفسها، رغم معرفتها بالعواقب الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا الفعل.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي هذا العام، وفاز بجائزتي الجمهور ومنظمة العفو الدولية.