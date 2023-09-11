"يد الزمالك" يستقر على عدم خوض بطولة أفريقيا بسبب الأزمة المالية

استقر فرق يد الزمالك على عدم خوض بطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل .

ويأتي اعتذار الزمالك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تمنعه من حجز تذاكر وفنادق للمشاركة في البطولة بالكونغو بالإضافة لمكافآت للاعبين حال الفوز في كل مباراة .

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية برفقة فرق، بتروسبورت الكونغولي، ريد ستار الإيفواري، أدجيدجيا البنيني، نزيكو الكاميروني .

وخسر فريق يد الزمالك مؤخرا، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقيمت بالسعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.