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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"يد الزمالك" يستقر على عدم خوض بطولة أفريقيا بسبب الأزمة المالية

يد الزمالك
يد الزمالك
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استقر فرق يد الزمالك  على عدم خوض بطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل .

ويأتي اعتذار الزمالك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تمنعه من حجز تذاكر وفنادق للمشاركة في البطولة بالكونغو بالإضافة لمكافآت للاعبين حال الفوز في كل مباراة .

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية برفقة فرق، بتروسبورت الكونغولي، ريد ستار الإيفواري، أدجيدجيا البنيني، نزيكو الكاميروني .

وخسر فريق يد الزمالك مؤخرا، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقيمت بالسعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.

يد الزمالك بطولة افريقيا بتروسبورت الكونغولي أيمن مصطفى
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