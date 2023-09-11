مسؤول سابق بالبنتاجون: خطر العنف المنسوب للإسلاميين انخفض في أمريكا

قال ديفيد دي روش المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن السياسة الأمريكية في التعامل مع الإرهاب أو التعامل مع الشرق الأوسط تغيرت منذ 11 سبتمبر.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "عين على أمريكا" مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التغير في السياسة يكون من زاويتين، فالهدف المعلن هو منع وقوع هجوم إرهابي آخر على الولايات المتحدة يخلف إصابات جماعية.

وأوضح أن إدارة بايدن قالت إن أكبر تهديد للولايات المتحدة هو التفوق الأبيض، وبالتالي فإن خطر العنف الإسلامي، أي المستوحى من الإسلاميين وليس من الدين الإسلامي، قد انخفض.

ولفت إلى أن هيبة الولايات المتحدة لم تتأثر نتيجة الحرب الأفغانية والحرب على العراق، فالحرب على العراق ينظر إليها داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لم تكن في سياق الحرب العالمية على الإرهاب، ولكن كانت لها أهداف أخرى.