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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإصابه تغيب صفقة تشيلسي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع

لافيا
لافيا
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كشفت بعض التقارير الإنجليزية، أن روميو لافيا لاعب نادى تشيلسى الجديد، سيغيب عن صفوف فريقه لمدة 6 اسابيع، وذلك للإصابة.
وذكر التقرير الصادر عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن لاعب وسط البلوز، روميو لافيا، تعرض للإصابة في كاحله خلال مران الخميس الماضي، وخضع لفحص طبي في اليوم التالي، والذى كشفت عن مدة الغياب.
وكشف التقرير الأولى للفحص الطبى، بعد الاختبارات التي أجراها لافيا، أنه يعاني من بعض الأضرار في الأربطة، وهو ما يثير المخاوف بشأن إمكانية غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.
ولعب لافيا فى صفوف تشيلسى بعد انتقاله من ساوثهامبتون، مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم. 

للإصابة روميو لافيا تشيلسي صحيفة ديلي ميل
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