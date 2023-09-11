تعليم البحيرة يحصد 3 مراكز بمسابقات الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، دعم وتنمية كافة المواهب والنماذج المتميزة والموهوبة من طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بمدارس المحافظة، وفى مختلف المجالات مع تكثيف الجهود للكشف المبكر عن تلك النماذج ورعايتها ودعمها وتحفيزها لضمان وصولها للمنافسة فى العديد من المسابقات.

كما أعلن وكيل وزارة التربية، حصد تعليم البحيرة 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى، والطلاب الحاصلين على تلك المراكز هم:

الطالب زياد الشحات رفيق أبو شامة، بمدرسة كفر الرحمانية للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة المبدع الصغير لطلاب الحلقة الابتدائية.

الطالبة مسلمة محمدين عبد الله بلال العبد، بمدرسة أبو الشقاف الإعدادية بإدارة حوش عيسى التعليمية، المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة إبدع وأبتكر لطلاب المرحلة الإعدادية لمادة الكمبيوتر.

حصول الطالبة رناد وليد طه مقلد بمدرسة عمر بن العاص الرسمية لغات بإدارة ايتاى البارود التعليمية على المركز السابع على مستوى الجمهورية بمسابقة نعم نستطيع لطلاب المرحلة الثانوية لمادة الكمبيوتر.

وذلك فى إطار فعاليات المسابقات التى يتم تنظيمها سنوياً بمعرفة الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى حيث يتم تنظيم ثلاث مسابقات (المبدع الصغير للمرحلة الابتدائية)- (إبدع وابتكر للمرحلة الاعدادية)- (نعم نستطيع للمرحلة الثانوية) وشاركت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فى المسابقات الثلاثة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بجهود توجية عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية والتوجيه بالادارات والجهود التى تتم بالمدارس والتى أسفرت عن حصد تلك المركز المتقدمة للعام الثالث على التوالى، مؤكداً أهمية تلك المنافسات فى فتح أبواب الابداع والابتكار وبناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم بالإضافة الى دورها المؤثر فى العملية التعليمية.