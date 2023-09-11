دبلوماسي إيراني سابق: اتفاق 2015 النووي أصبح الآن "قضية منسية".. وفشل الأوربيين في الوفاء بالتزاماتهم السبب في تفاقم الأزمة

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، جلال ساداتيان، إن الاتفاق النووي لعام 2015 أصبح الآن "قضية منسية"، وليس من الواضح ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستعودان إلى هذا الاتفاق.

وأوضح ساداتيان، في حديث لموقع فارارو في طهران، أنه من وجهة نظر قانونية، فإن محتويات الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ألقت بظلالها على علاقات إيران مع القوى العالمية.

وأوضح ساداتيان أن سبب التحول من خطة العمل الشاملة المشتركة إلى اتفاق مؤقت معلن هو أنه على الرغم من تمسك إيران بالتزامها بهذه الصفقة لفترة طويلة، إلا أنها ردت أخيرًا بعد فشل الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. خارج الاتفاق في 2018.

وشملت ردود الفعل تلك تعزيز تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة تنتهك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال ساداتيان إن وجهة النظر الغربية هي أن إيران أصبحت الآن قريبة جدًا من المرحلة التكنولوجية التي يمكنها من خلالها صنع قنبلة نووية.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران خفضت فعليًا وتيرة التخصيب، الأمر الذي منع إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفتح الباب أمام اتفاق مؤقت محتمل.

وفي إطار اتفاق تبادل السجناء، وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن ما يقرب من 9 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية بسبب العقوبات.

وأشار ساداتيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوخى الحذر بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بسبب تداعياته المحتملة على موقفه في الانتخابات الأميركية. ولذلك، فمن المستبعد جدًا أن تكشف الولايات المتحدة عن أي تفاصيل حول اتفاق محتمل مع إيران.

وأضاف أنه إذا نشرت الولايات المتحدة معلومات حول مثل هذه الصفقة، فمن المرجح أن يكون ذلك بعد الانتخابات الأمريكية.

وذكر أيضًا أنه حتى لو كانت المحادثات السرية مستمرة بين الجانبين، فمن الصعب الحصول على نظرة مبكرة على محتوياتها.

ومع ذلك، فمن المعروف أن تبادل الأسرى وتخفيف العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية جزء من الصفقة.