مقتل خفير بطلق ناري على يد شقيق زوجته بالخانكة

أطلق شخص الرصاص على زوج شقيقته “خفير خصوصي” بمنطقة الخانكة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وذلك إثر مشاجرة بين المجني عليه وبين زوجته فتدخل شقيق الزوجة لفض المشاجرة، وقتل زوج شقيقته.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة إشارة من المستشفى بوصول خفير خصوصي جثة هامدة إثر طلق ناري، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات أنه بسؤال شقيق المتوفي افاد بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفي لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وبينها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة الى المستشفى وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.