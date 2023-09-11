السيطرة على حريق هائل ببرج سكني في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة المسلة خلف مسجد ولي الصالحين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

وتبين انه في برج سكني مكون من 12 طابق ونشب الحريق بالطابق الأخير، وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.