ضبط طن ملح صناعي مجهول المصدر بالشرقية

تمكنت إدارة تموين بلبيس اليوم برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من تحرير محاضر للتجار المخالفين للاشتراطات حيث تم تحرير محضر رقم ٦٠٢٨ جنح قسم شرطه بلبيس ضد/ صاحب مخزن تجميع جلود حيوانات مذبوحه ببندر بلبيس لحيازته طن ملح صناعي مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدره.

كما تم تحرير محضر رقم ١٥٣٨١ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتحرير محضر رقم ١٥٣٨٠ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.