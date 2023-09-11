الأهلي يترقب وصول مهاجم الفريق الجديد "موديست"

يترقب إدارة النادي الأهلي وصول الفرنسي موديست مهاجم الفريق المنتظر رفقة وكيل أعماله تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي لمدة موسم قابل للتجديد موسم إضافي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الفرنسي موديست مهاجم الأهلي المنتظر سيكون له الحق في المشاركة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم بشرط قيده قبل نهاية يوم 13 سبتمبر الجاري.

السوبر الأفريقي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتستعد منصات الأهلي الرسمية للتترويج عن الصفقة قبل بث الصور والفيديو الرسمي لتقديم اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الفرنسي موديست مهاجم الأهلي المنتظر سيكون له الحق في المشاركة في كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم بشرط قيده قبل نهاية يوم 13 سبتمبر الجاري.

و تتوجه بعثة الأهلي إلي السعودية غدا الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه مرتين في السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي.