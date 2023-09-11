ضبط 6 أطنان مخلل ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، عدة حملات تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 650 كجم لحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمي و 70 برميل مخلل بإجمالى 5 طن و طن ملح و 700 كجم خرشوف مجهول المصدر.

كما تم ضبط مخبز سياحي يدار بدون ترخيص ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.