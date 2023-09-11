لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.. فرنسا تقدم 5 ملايين يورو مساعدة للمنظمات غير الحكومية بالمغرب

أعلنت فرنسا عن تقديم مساعدة قدرها خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية في المغرب، وذلك لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية منذ يومين، والذي بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك بحسبما عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" في خبر لها اليوم الاثنين.

فيما قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد.

وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال، وفق ما أعلنت الوزارة في وقت سابق عصر الأحد.

من جانب آخر، تبنت الحكومة في اجتماع الأحد مشروعًا لإحداث "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، سيفتح لتلقي التبرعات.

ويذكر أن الزلزال بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب المملكة المغربية، ليل الجمعة/السبت، ومركزه جنوبي مدينة مراكش/ الحوز، تحديدًا في موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب، وخلف ما يزيد على ألفي قتيل حتى الآن.