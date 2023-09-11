مصر العليا: تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بمراكز الخدمة العملاء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 781 بخفض أسعار بيع الكهرباء على الجهود العالية والمتوسطة للمنشآت الصناعية خارج أوقات الذروة بقيمة 10 قروش للكيلووات واستمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بجدولة الديون الناتجة عن أزمه كورونا على المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها وعدم حدوث أية زيادة لأسعار الكهرباء المنزلية بالإضافة للتوسع فى توصيل التيار لمشروعات استصلاح الأراضى والإسكان ومختلف المشروعات التنموية.

وأوضح المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خلال الجولة التفقدية لمشروعات الكهرباء فى قنا والاقصر أنه تم تخصيص استثمارات بلغت 592 مليون و800 الف جنيه لتطوير شبكات كهرباء مدن محافظات جنوب الصعيد سوهاج وقنا والاقصر واسوان هذا العام حيث من المستهدف تنفيذ عمليات احلال وتجديد باستثمارات تبلغ 350 مليون و660 الف جنيه و30 مليون لمشروع تحويل الخطوط الهوائيه لكابلات ارضيه و94 مليون لمشروع الاعدادات الذكيه والبنيه التحتيه وان الاستثمارات الهائلة التى وفرها قطاع الكهرباء لمحافظات جنوب الوادى ادت لتلبية الارتفاع الكبير للطلب على الكهرباء لتلبية احتياجات برامج التنمية حيث سجل استهلاك الكهرباء بهذة المحافظات زيادة بلغت حوالى 40.6 % وزاد عدد المشتركين بنسبة تجاوزت 28 % ليصل الى حوالى 3 ملايين ونصف مشترك بمحافظات سوهاج وقنا والاقصر واسوان

قال رئيس شركه توزيع كهرباء مصر العليا إن إجراءات تحسين الخدمة وخفض الفقد الفني التي تتخذه الشركه تتضمن تنفيذ خطه وبرامج قياس للمتغيرات الكهربائية وتحديد نقاط الضعف بها واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها وعمل اتزان احمال لمحولات التوزيع واحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكه وانشاء مغذيات جديده لتخفيف الاحمال وتنفيذ خطه سلاسل احلال المحولات واضافه محولات ذات قدره مناسبه والتحميل الاقتصادي والامثل لمكونات الشبكه والقضاء على الاختناقات وتحسين مستوى الجهد بتركيب منظمات جهد والالتزام بتنفيذ برامج الصيانه ومراجعه عدادات الطاقه بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسيه وسرعه الانتهاء من تركيب العدادات الكوديه القضائيه وشرطه الكهرباء

قال صدقى إن الموازنة الحالية تتضمن إعادة تاهيل المهمات المرفوعة واستخدامها مجددا في خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وغن الشركه تسعى الى رفع كفاءة الشبكه لتحسين مستوى الاداء وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتستهدف تحقيق الرياده والتميز وتوفير الطاقه الكهربائيه المستدامه من كافه المصادر لكافه المواطنين وفقا للمعايير العالمية وباسعار تنافسية والحفاظ على البيئه ومواجهه النمو المتزايد في الطلب على الطاقه الكهربائيه وتحسين مستوى الخدمه والارتقاء بمراكز الخدمه العملاء وتعظيم موارد الشركه والعمل على تخفيض الفقد في الطاقه والتوسع في اعمال الدراسات والبحوث وتحسين مؤشرات جوده التغذيه الكهربائيه وتطوير منظومه العمل.

وقال إنه يجري التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزياده ساعات المحولات وانشاء محولات ومحطات جديده وتركيب محولات توزيع قليله الفقد ذات مغيرات جهد والتوسع في اعمال وابرامج قياسات المتغيرات واعداد مؤشرات جوده التغذية الكهربائية دوريا وتعظيم دور لجان الجوده والفقد وتحليل الاعطال للوقوف على مسببات الاعطال والحد منها ومتابعة برامج التحكم لاجهزه الفصل واعاده التوصيل التلقائي للتيار

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لمشروع استصلاح وزراعة 40 الف فدان جديدة فى توشكى بتكلفة 102 مليون جنية وبقدرات تبلغ 5.7 ميجاوات والانتهاء من تطوير قرى المرحلة الاولى من برنامج حياة كريمة فى قرى محافظات مصر العليا والذى يضم 52 قرية بتكلفة تبلغ 647 مليون جنية وتركيب 77 جهاز حديث لاعاد التيار تلقائيا فى حالات الانقطاع مما ساهم فى خفض حالات انقطاع التيار وعلاج مشاكل انخفاض الجهد خاصة فى المناطق النائية والريفية بعد تركيب 123 جهاز منظم للجهد